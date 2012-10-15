Форма поиска по сайту

15 октября 2012, 11:31

Происшествия

Полицейские за взятку освободили подозреваемого

Сотрудники ОМВД России по району Южное Бутово города Москвы подозреваются в преступной халатности, повлекшей за собой сокрытие обвиняемого, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В мае 2012 года был задержан житель Москвы, у которого полицейские обнаружили крупную партию наркотических средств. Из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей подозреваемого не заключили под стражу, и он сбежал.

Следствие проверяет на причастность к побегу начальника ОМВД, начальника следственного отделения и двух полицейских. По версии оперативников, блюстители порядка получили от подозреваемого взятку за возможность скрыться.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств.

