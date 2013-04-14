Задержан подозреваемый в нападении на дочь Барщевского

Московская полиция задержала в Чечне подозреваемого в нападении на дочь полпреда правительства России Михаила Барщевского - Наталью Барщевскую и ее супруга предпринимателя Кирилла Мещерякова.

Накануне оперативники выехали в Урус-Мартановский район Чеченской республики, а в воскресенье провели задержание, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Москве.

Нападение на машину, в которой ехали Барщевская и Мещеряков, произошло в 2011 году в столице. Автомобиль обстреляли, однако никто не пострадал.