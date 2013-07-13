Мэра Ярославля этапируют в Москву на следующей неделе

Мэра Ярославля Евгения Урлашова, подозреваемого в покушении на взятку, перевезут в Москву в СИЗО "Матросская тишина". Об этом сообщил адвокат Урлашова Сергей Голубенков.

"Следствие сообщило, что во вторник, максимум в среду, Урлашов и другие фигуранты будут переведены в Москву, в СИЗО "Матросская тишина", - цитирует адвоката РИА Новости.

Напомним, Евгения Урлашова задержали в ночь на 3 июля. Ему предъявили обвинение в покушении на получение взятки размером в 14 миллионов рублей. Ленинский суд арестовал чиновника до 2 сентября.

По этому делу задержаны и другие сотрудники администрации Ярославля.