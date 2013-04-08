Британская полиция расследует попытку убийства экс-главы Банка Москвы

Британская полиция расследует попытку организации убийства экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина. Об этом в понедельник сообщает английская газета Mirror.

Потенциальному наемному убийце предлагали 660 тысяч фунтов стерлингов за убийство Андрея Бородина, который сбежал в Великобританию со своей женой Татьяной, сообщает Mirror.

При этом сообщение о покушении поступило в полицию еще в декабре 2012 года.

Как отмечает издание газеты, особняк Бородина стоимостью 140 миллионов фунтов стерлингов находится в 14 милях от особняка Бориса Березовского, которого нашли мертвым в конце марта.

Напомним, в марте экс-президент "Банка Москвы" Андрей Бородин получил политическое убежище в Великобритании. Он утверждает, что подал в британское Министерство внутренних дел документы с просьбой предоставить убежище, и ему дали согласие.