Мадагаскарец продавал фальшивые удостоверения ФСБ

В Москве задержан уроженец Мадагаскара, который занимался изготовлением поддельных удостоверений различных силовых структур, ведомственных регистрационных знаков для автомобилей, а также предлагал услуги по прослушиванию телефонных переговоров и контролю за SMS-перепиской.

В полицию обратился предприниматель, который получил подобное предложение. После этого за деятельностью подозреваемого была установлена слежка, сообщает пресс-служба МВД.

Любопытно, что при изготовлении удостоверений 27-летний мадагаскарец использовал подлинные бланки. В настоящее время полиция устанавливает других участников преступной схемы. В отношении задержанного заведено уголовное дело.