Сбежавший из СИЗО "Матросская тишина" работал на Деда Хасана

Арестант Олег Топалов, сбежавший утром 7 мая из СИЗО "Матросская тишина", в составе банды работал на убитого в январе 2013 года криминального авторитета Аслана Усояна, или Деда Хасана.

Топалов входил в группировку Дмитрия Леснякова по кличке Лес, которая в последнее время работала в интересах Усояна, пишут "Известия".

Напомним, Олег Топалов совершил побег из "Матросской тишины" утром 7 мая. Выбраться ему удалось благодаря дыре в потолке камеры.

Топалов был задержан в 2011 году по обвинению в убийстве владельца ростовской компании "Росвтормет" Юрия Звездочкина и его телохранителя в Батайске, а также незаконном обороте оружия.

В отношении сотрудников СИЗО возбудили уголовное дело по статье "Халатность".