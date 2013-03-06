Возобновлено расследование ДТП на Ленинском

Возобновлено предварительное следствие по делу о ДТП на Ленинском проспекте с участием вице-президента Лукойл Анатолия Баркова.

"Сегодня СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве вновь принято к производству уголовное дело по ДТП на Ленинском проспекте с участием автомобилей марок "Ситроен" и "Мерседес", произошедшее 25 февраля 2010 года," – говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Срок окончания предварительного следствия по этому делу назначен на 5 апреля 2013 года.

Авария на Ленинском проспекте произошла 25 февраля 2010 года. "Ситроен", в котором находились врачи Ольга Александрина и Вера Сидельникова, столкнулся с "Мерседесом" Анатолия Баркова. Обе женщины погибли. Позднее Александрина была признана виновной в столкновении.

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