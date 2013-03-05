Подмосковного следователя подозревают в получении взятки

В отношении следователя Управления МВД России по Наро-Фоминскому району Подмосковья Дмитрия Перегняка и двух его сообщников заведено уголовное дело по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве".

По данным следствия, Перегняк пытался получить с фигуранта уголовного дела два миллиона рублей за изменение классификации статьи и более мягкое наказание.

Через посредника мужчина выдвинул требование адвокату обвиняемого, и 1 марта 2013 года деньги были переданы в одном из московских кафе. Однако 4 марта подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области.