Директора фирмы отстранили от работы за задержку зарплаты

Столичная прокуратура добилась отстранения от работы генерального директора одной из столичных фирм, который задерживал зарплату сотрудникам. Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее главу компании уже штрафовали за подобные нарушения.

Нарушения сроков выплаты были выявлены Бутырской прокуратурой в ходе очередной проверки соблюдения компаниями Трудового кодекса. В ходе рейда было установлено, что глава фирмы уже привлекался к ответственности за задержку зарплаты и был оштрафован.

По этому факту было возбуждено дело об административном правонарушении, директор был дисквалифицирован на один год.