В пруду нашли автомобиль с телами людей, пропавших 9 лет назад

На дне пруда в подмосковном поселке Сычево обнаружили автомобиль марки ВАЗ-2106, в салоне которого находились останки четырех человек. Также в машине были найдены документы имя двух москвичей 1986 и 1983 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, в мае 2004 в Московской области возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения этих молодых людей и двух их знакомых. Друзья уехали из садового товарищества "Связной" Волоколамского района на автомобиле ВАЗ-2106, и до настоящего времени о них ничего не было известно.

После обнаружения машины были назначены судебно-медицинские экспертизы по фрагментам тел. Они позволят установить причины смерти людей, а также идентифицировать их.