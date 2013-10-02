Форма поиска по сайту

02 октября 2013, 13:00

Происшествия

СК разбирается в причинах смерти ребенка в самолете Москва - Киров

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ выясняют, отчего 1 октября на борту самолета Москва - Киров погиб ребенок.

Как сообщает Следственный комитет РФ, 1 октября около 10 вечера на борту самолета скончался младенец. Родители везли его в Киров после перенесенной операции на сердце. Бригада скорой помощи, оперативно прибывшая в аэропорт, констатировала смерть мальчика.

Обстоятельства произошедшего выясняются, назначены лабораторные исследования.

