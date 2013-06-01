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01 июня 2013, 19:48

МО

Мужчина, сбивший супругов после спора о парковке, задержан в Москве

Полицейские задержали в Москве подозреваемого в покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью.

По версии следствия, задержанный 29 мая во дворе дома по улице Юбилейной города Подольска, управляя автомобилем, совершил наезд на семейную пару, в результате которого женщина скончалась на месте происшествия, а ее супруг был госпитализирован с многочисленными травмами.

Как сообщалось ранее, причиной инцидента стала ссора между водителем автомобиля и жителем Подольска. Словесный конфликт из-за неправильной парковки автомобиля у края проезжей части перерос в драку.

В СК отметили, что "после того, как драка прекратилась, водитель сел в автомобиль и умышленно совершил наезд на мужчину. Затем, не снижая скорости, он наехал на его супругу и переехал ее колесами автомобиля. Все события происходили на глазах несовершеннолетнего сына погибшей".

Сам подозреваемый свою вину не признает.

Решается вопрос об аресте мужчины.

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