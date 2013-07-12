Форма поиска по сайту

Новости

Новости

12 июля 2013, 18:24

Экология

На месте сквера в Жулебино не будут строить музыкальный салон

Столичная градостроительно-земельная комиссия отказалась от планов по строительству музыкального салона в Жулебино. Соответствующий план земельного участка по адресу микрорайон 1А, корпус 55 был аннулирован.

Как сообщает пресс-служба Москомстройинвеста, местные жители выступили против точечной застройки на месте небольшого сквера. На основании многочисленных коллективных жалоб было подготовлено обращение в адрес руководителя Стройкомплекса.

скверы проекты инвестпроекты строительство и реконструкция

