На месте сквера в Жулебино не будут строить музыкальный салон

Столичная градостроительно-земельная комиссия отказалась от планов по строительству музыкального салона в Жулебино. Соответствующий план земельного участка по адресу микрорайон 1А, корпус 55 был аннулирован.

Как сообщает пресс-служба Москомстройинвеста, местные жители выступили против точечной застройки на месте небольшого сквера. На основании многочисленных коллективных жалоб было подготовлено обращение в адрес руководителя Стройкомплекса.