06 сентября 2013, 16:54

Безопасность

На избирательных участках Москвы будут дежурить 4 тысячи врачей

На столичных избирательных участках 8 сентября будут дежурить 4 тысячи медработников и 40 машин "скорой помощи". Об этом заявили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве пояснили, что автомобили будут предоставлены станцией скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова.

Напомним, прямые выборы мэра Москвы состоятся 8 сентября этого года - в Единый день голосования.

Избирательная кампания официально стартовала 11 июня. Мэром Москвы может быть избран гражданин России, обладающий пассивным избирательным правом, не имеющий иностранного гражданства либо вида на жительство за границей и достигший возраста 30 лет.

Сюжет: Выборы мэра Москвы

