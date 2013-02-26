Штраф за нарушение разметки грузовиками останется прежним

Депутаты не поддержали предложение об увеличении штрафов для водителей грузовиков, нарушивших разметку. Законопроект был предложен партией ЛДПР.

"Мы считаем, что на любых магистралях РФ все участники дорожного движения должны наказываться одинаково", - рассказала в эфире радиостанции "Москва FM" председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко.

Напомним, партия ЛДПР предложила увеличить в 10 раз штрафы для водителей фур за нарушение разметки. Сейчас размер штрафа составляет 300 рублей для всех автомобилей.