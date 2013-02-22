На дорогах Москвы появятся еще 200 "Парконов"

Москва закупит еще две сотни "парконов" почти за 100 млн рублей

Москва закупит еще две сотни передвижных комплексов фиксации нарушений правил стоянки "Паркон". На сайте госзакупок появилась информация о приобретении спецмашин на аукционе.

Начальная цена - 99 миллионов рублей: почти по 500 тысяч рублей за каждое авто. Мобильные устройства фото и видеофиксации установят на базе машин Hyundai Solaris.

Как ранее сообщал M24.ru, в Московской области первые "Парконы" появятся в 2013 году. Пилотный проект планируется организовать в Красногорском и Одинцовском районах, а также в Химках. Там будут курсировать восемь автомобилей, оснащенных этой системой.

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