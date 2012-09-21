21 сентября 2012, 16:23Политика
В Москве могут повысить штрафы за пользование чужой соцкартой
Мосгордума рассмотрела поправки в городской кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ужесточение наказания за использование чужой льготной карты на наземном транспорте и метро.
Депутаты отметили, что зачастую льготники передают социальные карты своим родственникам, которые незаконно пользуются ими при проезде на транспорте.
За неправомерное использование льготной карты, предполагается установить штраф в размере 2,5 тысячи рублей, сообщает "Интерфакс". В настоящее время штраф за безбилетный проезд составляет 1 тысячу рублей.
Депутаты рекомендовали после доработки принять поправки на пленарном заседании городского парламента в первом чтении.