"Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей за фанатскую акцию

Санкт-петербургский "Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей за инцидент, который произошел на матче против грозненского "Терека" 14 сентября. Болельщики "сине-бело-голубых" попытались сжечь на трибуне стадиона флаг Чеченской республики.

"Терек" подал жалобу в Российский футбольный союз. По итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета было принято решение оштрафовать клуб с берегов Невы на 500 тысяч рублей, сообщает ИТАР-ТАСС.

В КДК усмотрели в действиях фанатов нарушение порядка, которое не повлекло за собой угрозу безопасности. В противном случае могло бы быть принято решение о дисквалификации стадиона "Петровский".

Сам "поджигатель" уже установлен. Это гражданин Эстонии Вячеслав Усов, владелец абонемента на все домашние матчи "Зенита". Абонемент у болельщика уже изъят, суд приговорил его к штрафу в 1000 рублей. Впрочем, "Зенит" намерен обратиться в суд с иском к фанату. Если болельщика признают виновным повторно, то ему придется заплатить клубу 500 тысяч рублей штрафа.

Официальная позиция "Терека" по вердикту КДК пока неизвестна.