Принят законопроект об ужесточении наказания за нарушения ПДД

Госдума РФ приняла законопроект об усилении административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД), согласно которому штраф увеличивается до 2,5 - 4 тысяч рублей.

Сейчас штраф составляет 2 - 2,5 тысячи рублей.

Кроме того, за ДТП с пострадавшими водителей будут лишать права управления транспортным средством на 2 - 3 года. В настоящее время действует срок от 1,5 до 2 лет.

Как сообщает РИА Новости, эти поправки в статью об административных правонарушениях предложила внести Курская областная дума.