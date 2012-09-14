Столичные школы оштрафованы за плохую подготовку к учебному году

Специалисты московского управления Роспотребнадзора оштрафовали несколько школ на 72 тысячи рублей за ненадлежащую подготовку к новому учебному году, информирует пресс-служба ведомства.

Как уточняется в сообщении, в школах проведены лабораторно-инструментальный контроль качества питьевой воды, исследования параметров микроклимата, освещенности, воздуха закрытых помещений на содержание фенола, гидрооксибензола и аммиака.

"В период мероприятий по оценке готовности школ к новому 2012/2013 учебному году составлено 32 протокола об административном правонарушении, 29 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 72 000 рублей", - говорится в материале.

Всего под надзором ведомства находится 1,599 тысячи общеобразовательных учреждений с числом учащихся 763 107 человек.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия школ к учебному году было выдано 1, 018 тысячи планов-заданий, из которых 1, 002 тысячи (98,4%) выполнены. Для них закуплена новая школьная мебель (на 96,6%), технологическое оборудование для столовых (на 88,2%).

Добавим, в этом году после капитального ремонта введены в эксплуатацию 93 школы и открыто пять школ.

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