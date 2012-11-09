09 ноября 2012, 15:01СМИ
Рекламодателя оштрафовали за "опасную" рекламу на 100 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию за использование образа ребенка в опасной ситуации. ООО "Континентал Тайрс РУС" выплатит за свою оплошность 100 тысяч рублей.
"При распространении ООО "Континентал Тайрс РУС" телевизионной рекламы зимней резины Continental в эфире телеканала НТВ был показан несовершеннолетний ребенок, попадающий в опасную ситуацию, в которой ставится под угрозу его жизнь и здоровье, что противоречит требованиям законодательства о рекламе", – сообщается на сайте управления ФАС по Москве.
Отметим, что российские законы запрещают показ в рекламе несовершеннолетних в опасных ситуациях в целях защиты детей от злоупотреблений их доверием и недостатком опыта.
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