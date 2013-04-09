Организацию оштрафовали за незаконную субаренду на 183 тысячи рублей

Столичные власти оштрафовали организацию за незаконную субаренду нежилых помещений площадью 600 кв. метров на 183 тысячи рублей, информирует пресс-служба Госинспекции по недвижимости.

Москва на правах аренды предоставила ГУП "Дирекция гаражного строительства" помещения по адресу: улица Авиационная, дом 63 для использования под подземный гараж-паркинг.

"Однако, ГУП "Дирекция гаражного строительства", не уведомив собственника помещений о передаче данных площадей в субаренду, не имея на то разрешения специально уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы, незаконно предоставило помещения в субаренду ООО "ЛизингАвтоальянс" под размещение автосалона для продажи автомобильной продукции", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты выявили нарушения в переустройстве помещений без оформления разрешительных документов, добавляется в материале.