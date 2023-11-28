От Юлии Высоцкой потребовали 125 тысяч рублей за использование чужих фото еды – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

От телеведущей Юлии Высоцкой потребовали 125 тысяч рублей за использование чужих фото еды на ее кулинарном портале, сообщает Life.ru.

По данным СМИ, один из фотографов случайно увидел два своих снимка на сайте актрисы "Едим дома". Мужчину возмутило использование его интеллектуальной собственности без разрешения.

Через компанию, которая регулирует авторские права, он обратился к фирме "Едимдома.ру" и потребовал заплатить ему либо удалить фото.

При этом, по словам мужчины, никакой реакции со стороны телеведущей не последовало. Тогда представители потерпевшего обратились в Арбитражный суд Москвы.

Весной в Сети набрали популярность видеоролики кулинарной программы с Высоцкой "Едим дома", которая выходила с 2003 по 2019 год. В комментариях интернет-пользователи отмечают, что кулинарные способности ведущей далеки от идеала.

Например, в одной из программ ведущая делилась рецептом пышных мини-сырников. Как указала Высоцкая, чтобы сырники получились нежными, они должны быть жидкими внутри и иметь золотистую корочку снаружи. В итоге качество блюда оказалось невысоким.

Позже в СМИ сообщалось, что Высоцкая не выдержала травли из-за кулинарной программы и уехала из России.