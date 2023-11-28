Сценариста сериала "Купчино" обвинили в дискредитации ВС РФ – СМИ

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России возбудили против сценариста сериала "Купчино" Вадима Калашова, ему грозит до пяти лет колонии. Об этом сообщает Life.ru.

Согласно информации СМИ, дело было возбуждено за публикации в соцсетях, где Калашов высказывался против спецоперации и оскорблял участников СВО.

42-летний Калашов уже не раз привлекался к административной ответственности за дискредитацию российской армии. Мужчина написал несколько книг, но у публики он больше известен по работе над сериалом "Купчино" про участкового и молодого стажера.

Ранее в СМИ писали, что столичная прокуратура начала проверку в отношении журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) по статье о дискредитации ВС РФ. Поводом для этого стало интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми.

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