Москва онлайн покажет закулисье финального выпуска гранд-шоу "Ну-ка, все вместе!"

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24 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть съемки финального выпуска вокального гранд-шоу "Ну-ка, все вместе!". Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова побывают за кулисами и пообщаются с создателями и участниками шоу.

Пятый сезон гранд-шоу "Ну-ка, все вместе!" стартовал 8 сентября. Бессменный ведущий проекта – народный артист России Николай Басков. Оценивала выступающих сотня артистов во главе с Сергеем Лазаревым.

В этом сезоне из 64 конкурсантов в финал вышли восемь вокалистов и один дуэт.

Увидеть сам финал можно будет 24 ноября в 21:30.

Смотрите прямую трансляцию 24 ноября в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.