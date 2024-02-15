Москва онлайн покажет закулисье третьего выпуска шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"

Фото: пресс-служба телеканала "Россия 1"

16 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть съемки третьего выпуска вокального шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!". Корреспонденты Давид Виннер и Лариса Соколова побывают за кулисами и пообщаются с создателями и участниками проекта.

По итогам предыдущего отборочного тура определились новые финалисты: академический мужской хор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и камерный хор "Петербургские серенады" из города Пушкина.

В качестве ведущего проекта выступит народный артист России Николай Басков. Оценивать коллективы будет сотня артистов во главе с Сергеем Лазаревым. Места почетных гостей третьего выпуска займут Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко – солисты группы "Иванушки International".

Смотрите прямую трансляцию 16 февраля в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.