USA Today: White Stripes отозвала иск к Трампу за использование песни Seven Nation Army

Американская рок-группа The White Stripes добровольно отозвала свой иск против избранного президента США Дональда Трампа за использование песни Seven Nation Army в ходе предвыборной кампании республиканца. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на судебный документ.

Иск группы был подан в начале сентября, когда штаб кампании республиканца без разрешения The White Stripes опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором Трамп поднимается на рейс в колеблющиеся штаты Мичиган и Висконсин под песню Seven Nation Army. Отмечается, что Джон Энтони Уайт и Меган Марта Уайт обвиняли политика в том, что он "возмутительным образом присвоил" себе хит группы.

Ранее шведская группа АВВА и компания Universal Music также потребовали прекратить использование их музыки в предвыборной кампании Трампа. Так, на предвыборной встрече политика в городе Сент-Клауд в штате Миннесота звучал хит The Winner Takes It All, а также демонстрировалось слайд-шоу с Бьерном Ульвеусом и Бенни Андерссоном.