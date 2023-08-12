Простой американский рабочий покорил YouTube песней о налоговом гнете в США

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начинающий кантри-певец из штата Виргиния покорил американцев своей песней про несправедливо высокие налоги в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Энтони Оливер начал заниматься музыкой и выкладывать самодельные клипы на YouTube с 2021 года. Спустя два года ему удалось покорить Америку благодаря своей песне о налоговом гнете и тяжелой жизни простых рабочих в США.

"Новый мир полностью контролируется богатыми к северу от Ричмонда, и это позор, потому что остальным приходится страдать, излагает в своей балладе Энтони. Твой доллар ничего не стоит, его без конца облагают налогами", – поет в своей новой песне Энтони Оливер.

В другом куплете исполнитель описывает, как продал душу, работая целый день за гроши. Певец отмечает, что на улицах США голодают люди, но политикам до них нет дела.

Композиция Оливера Энтони "Rich Men North Of Richmond" завоевала первое место в чарте iTunes, а видеоклип набрал 4 миллиона просмотров на YouTube за несколько дней.

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