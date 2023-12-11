Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о своем состоянии после госпитализации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Продюсер Иосиф Пригожин все еще находится в больнице, подробнее о своем состоянии он рассказал в беседе с телеканалом "360".

Муж певицы Валерии сказал, что его еще не выписали из медицинского учреждения.

"Как все. Сейчас вся Москва болеет", – сказал продюсер, ответив на вопрос, сильно ли он болеет.

Как отметил Пригожин, от него не зависит скорость выздоровления. Главное, чтобы во время недуга рядом с ним были ответственные специалисты, уточнил он.

Первым о внеплановой госпитализации Пригожина рассказал директор продюсерского центра и первый ассистент продюсера Станислав Калинкин. Однако причины этого он сообщить не смог.

По информации СМИ, у мужа Валерии был сильный грипп. Также у Пригожина ранее подозревали пневмонию, но причин для паники нет, уверен продюсер. Как уточнил Пригожин во время разговора с журналистами, ему должны были ставить капельницу.





Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом