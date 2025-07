Posta: в Турции Дженнифер Лопес будет жить в номере-пещере

Фото: ТАСС/ЕРА/CAROLINE BREHMAN

Для американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес подготовили номер-пещеру, в котором она будет жить во время своих концертов в турецкой Анталье, передает газета Posta.

Площадь номера, построенного в уникальном концепте, составляет 3 500 квадратных метров, выяснили журналисты.

Концерт Лопес в Анталье состоится 23 июля в рамках турне Up All Night Live in 2025. Выступление станет первым после шестилетнего перерыва певицы. Более того, именно там артистка отпразднует свой день рождения.

"Лопес обратилась к своим поклонникам с видео и сказала, что очень рада концерту в Анталье", – указывается в материале.

Затем шоу продолжится 5 августа в Стамбуле.

Немногим ранее канадский поп-певец Джастин Бибер выпустил альбом, который получил название Swag. Релиз состоялся впервые за четыре года.

Обложку музыкант опубликовал на своей странице в соцсетях, где также указал ссылки на сервисы для прослушивания альбома. Всего он включает в себя 21 трек.