Posta: в Турции Дженнифер Лопес будет жить в номере-пещере

11 июля, 17:00Шоу-бизнес
Фото: ТАСС/ЕРА/CAROLINE BREHMAN
Для американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес подготовили номер-пещеру, в котором она будет жить во время своих концертов в турецкой Анталье, передает газета Posta.
Площадь номера, построенного в уникальном концепте, составляет 3 500 квадратных метров, выяснили журналисты.
Концерт Лопес в Анталье состоится 23 июля в рамках турне Up All Night Live in 2025. Выступление станет первым после шестилетнего перерыва певицы. Более того, именно там артистка отпразднует свой день рождения.
"Лопес обратилась к своим поклонникам с видео и сказала, что очень рада концерту в Анталье", – указывается в материале.
Затем шоу продолжится 5 августа в Стамбуле.
Немногим ранее канадский поп-певец Джастин Бибер выпустил альбом, который получил название Swag. Релиз состоялся впервые за четыре года.
Обложку музыкант опубликовал на своей странице в соцсетях, где также указал ссылки на сервисы для прослушивания альбома. Всего он включает в себя 21 трек.