Премьера шоу "Возможно все!" пройдет 4 февраля на телеканале "Россия"

Фото: пресс-служба телеканала "Россия 1"

На телеканале "Россия" состоится премьера развлекательного шоу "Возможно все!" 4 февраля в 21:00.

"Возможно все!" – это шоу, которое напрочь лишено предсказуемости. Этим оно отличается от всех комедийных проектов. В нем нет заготовленного сценария, отрепетированных шуток и оценок жюри. Каждое задание – это тест на чувство юмора, находчивость и самоиронию. Я уверен, что звезды и наши зрители пройдут его на отлично", – сказал главный продюсер телеканала "Россия" Игорь Шестаков.

В каждом выпуске четыре постоянных участника и четыре гостя объединяются в одну команду, которая поступает в распоряжение ведущего Владимира Маркони и выполняет его интригующие задания – от крокодила и испорченного телефона до театра теней и пантомимы. Главная фишка шоу – наклонная комната, в которой все происходит с уклоном в 22,5 градуса.

В качестве постоянных участников выступят комедийные артисты – Тимур Родригез, Надежда Ангарская, Яна Кошкина и Денис Косяков. К ним присоединятся юмористы, певцы, шоумены, телеведущие: Михаил Галустян, Глюк'оZа, Валерия, Иосиф Пригожин, Dava, Оскар Кучера, Родион Газманов, Анна Семенович и многие другие.

Передача является российской версией проекта Anything Goes, который адаптирован в 27 странах, включая Францию, Испанию, Португалию, Данию, Австралию, Мексику и Канаду.