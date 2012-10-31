Московским старшеклассникам расскажут о профсоюзах

Во всех московских школах в среду, 31 октября, пройдут открытые профсоюзные уроки для старшеклассников. На уроке ребятам объяснят задачи профсоюзного движения и роль профсоюзной организации в настоящее время.

"Эта тема включена в учебный процесс, и такие уроки проходят в московских школах один раз в год в формате "Вопрос-ответ". Особенность этих занятий заключается в том, что молодые педагоги, проводящие профсоюзные уроки, являются активными участниками профсоюзного движения в Москве", – передает пресс-служба департамента образования Москвы слова начальника управления развития содержания общего, дошкольного и специального образования Марины Смирницкой.

Первый открытый профсоюзный урок прошел в школе № 403 на востоке Москвы.