15 мая 2015, 22:52

Общество

Школу в ЮВАО проверят после отравления учеников

"Вечер": Столичную школу проверят после отравления 20 учеников

Сотрудники Роспотребнадзора проверяют школу на юго-востоке Москвы после того, как два десятка учеников начальных классов почувствовали недомогание прямо во время занятий, сообщает телеканал "Москва 24".

Родители уверены, что первоклассники отравились завтраком. Однако в школе считают, что всему виной инфекция в одном из классов.

По словам мамы одной из учениц 1 "Г" класса Светланы Денисенко, недомогание почувствовали не только первоклассники, но и преподаватели, которые ходят с ними на завтрак. "Возможно, посуда была чем-то обработана", – отметила Светлана Денисенко.

Директор учебного заведения заявила, что никакого отравления в школе не было и никто из детей не госпитализирован. Впрочем, она признала, что вчера ученики школы обращались к врачу в связи с рвотой и другими подобными симптомами.

