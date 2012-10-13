Народный артист России Константин Райкин откроет Высшую школу театрального искусства. Набор студентов в новое учебное заведение начнется весной 2013 года.

Об открытии новой школы худрук театра "Сатирикон" сообщил на сборе труппы перед открытием сезона. В субботу в "Сатириконе" стартует новый театральный сезон, который откроется трагедией "Ромео и Джульетта" в постановке Райкина, сообщает ИТАР-ТАСС.

Высшая школа театрального искусства строится рядом со зданием "Сатирикона". Райкин заверил, что набор студентов откроется уже весной будущего года.

Отметим, что Райкин известен не только как руководитель "Сатирикона", но и как известный киноактер. Широкую известность ему принесли роли в фильмах "Много шума из ничего" и "Свой среди чужих, чужой среди своих".