Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября 2012, 18:54

Общество

Райкин откроет Высшую школу театрального искусства

Народный артист России Константин Райкин откроет Высшую школу театрального искусства. Набор студентов в новое учебное заведение начнется весной 2013 года.

Об открытии новой школы худрук театра "Сатирикон" сообщил на сборе труппы перед открытием сезона. В субботу в "Сатириконе" стартует новый театральный сезон, который откроется трагедией "Ромео и Джульетта" в постановке Райкина, сообщает ИТАР-ТАСС.

Высшая школа театрального искусства строится рядом со зданием "Сатирикона". Райкин заверил, что набор студентов откроется уже весной будущего года.

Отметим, что Райкин известен не только как руководитель "Сатирикона", но и как известный киноактер. Широкую известность ему принесли роли в фильмах "Много шума из ничего" и "Свой среди чужих, чужой среди своих".

школы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика