Новая школа на 900 учащихся появится в Раменках

Новая школа с двумя спортивными залами, интернет-клубом и издательским центром появится в кварталах 5-6 по Мичуринскому проспекту. Она будет рассчитана на 900 мест и построена по индивидуальному проекту.

Для строительства школы отведен участок в 2,1 га. Максимальная высота здания – 19 м, площадь – 13,4 тысячи квадратных метров. Здание будет иметь переменную этажность – 3 - 4 этажа.

Для учащихся начальных классов выделен отдельный блок, в котором помимо учебных классов расположится спальня-игровая.

На первом этаже школы разместится столовая, центр информации с библиотекой, медиатека, издательский центр, а также помещения для занятий кулинарией и электрорадиотехникой и мастерские по обработке металла, тканей и дерева.

На втором этаже предусмотрен актовый зал на 540 человек, кружковые комнаты и два спортивных зала. Кабинеты информатики и интернет-клуб разместятся на третьем этаже, а на четвертом – кабинеты физики, химии и биологии с лаборантскими и летняя зона отдыха.

Средняя часть школы будет перекрыта куполом с радиальными ребрами, фасад будет украшен витражами, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

На строительство школы отводится полтора года. В настоящее время проводится аукцион по поиску подрядчика. Прием заявок на участие в аукционе завершается 1 ноября 2012 года в 11 часов, аукцион состоится 12 ноября.

В кварталах 5-6 по Мичуринскому проспекту района Раменки также появятся жилые корпуса, детские сады, а также объекты торгового назначения.

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