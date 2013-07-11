Российские ученики должны ходить в школу в светской одежде - Ливанов

Российские ученики должны ходить в школу в светской одежде, а дети, которые носят хиджабы, должны учиться в религиозных образовательных учреждениях. Такое заявление сделал министр образования и науки России Дмитрий Ливанов.

"Мы - светское государство, наши школы являются светскими, это, кстати, не исключает, что детей можно отдать в негосударственные религиозные образовательные организации. Если они хотят получить образование в государственном учреждении, они должны следовать тем правилам, которые установлены в школе", - заявил Ливанов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Накануне Верховный суд отказался удовлетворить жалобу трех жителей Ставрополья, оспаривавших запрет правительства края на ношение хиджабов в школах.