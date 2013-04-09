Реконструкция школы искусств им. Стравинского завершится в этом году

Детскую школу искусств №13 имени Стравинского планируют реконструировать до конца 2013 года. Полезная площадь в здании на Митинской улице будет увеличена в пять раз, а общая площадь расширена до пяти тысяч квадратных метров. Для этого специалисты уже возвели два этажа над существующим строением и углубили подземную часть, сообщили в московском департаменте строительства.

После реконструкции школа искусств будет представлять собой трехэтажное здание с верхним техническим этажом, техподпольем и подвалом. В заведении появятся собственная мастерская по ремонту музыкальных инструментов, три зрительных, выставочный и хоровой залы, массажная и кладовая духовых музыкальных инструментов. В учреждении также поставят специальное оборудование для доступа людей с ограниченными возможностями.

Сейчас этап возведения здания подошел к концу, в строении ведутся отделочные работы. В ближайшее время московский департамент строительства объявит торги на поставку вычислительной техники, хозяйственно-бытового, светового, звукового оборудования, мебели и музыкальных инструментов.

Детская школа искусств имени Стравинского обучает талантливых художников и музыкантов. Художественные работы учащихся вошли в каталог фонда "Новые имена" и экспонировались на выставках в Иране и в Германии, а музыкальные коллективы школы не раз побеждали на всероссийских и международных конкурсах. Школа работает с 1995 года, она рассчитана на обучение 400 человек.