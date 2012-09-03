В московской школе открыли класс для детей-аутистов

Класс для детей-аутистов открыли в столичной школе №198. Четыре пятиклассника будут обучаться по специальной программе: гибкий график уроков и перемен, игры, возможность посещать занятия вместе с родителями.

Отдельный класс для аутистов в обычной общеобразовательной школе Москвы начнет работать впервые. Проект реализован при содействии родителей школьников и Института инклюзивного образования, сообщает РИА Новости.

"Для открытия класса требовалось пять человек. Но набрать детей оказалось очень трудно. В итоге нам разрешили открыть класс с последующим набором", - отметила Татьяна Юдина, организатор проекта.

Помогать ребятам адаптироваться в школьном коллективе будут не только учителя, но и сопровождающие специалисты.



Добавим, что кабинет для обучения детей-аутистов отличается от обычных школьных помещений. Здесь всего четыре парты и комфортная зона для игр.