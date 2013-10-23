Счетчики помогли снизить потребление воды в Москве на 5% за год

Установка приборов учета воды в домах снизила объем отпуска воды со стороны Мосводоканала на 5% в год, сообщил в среду глава департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский.

С одной стороны, это существенно экономит деньги потребителей, с другой - Мосводоконал недополучает прибыль, что может негативно сказаться на финансовой стабильности компании, в связи с чем необходима поддержка государства, сказал Ливинский на конференции "Москва: проблемы и пути повышения энергоэффективности".