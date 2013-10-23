23 октября 2013, 11:58Экономика
Счетчики помогли снизить потребление воды в Москве на 5% за год
Установка приборов учета воды в домах снизила объем отпуска воды со стороны Мосводоканала на 5% в год, сообщил в среду глава департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский.
С одной стороны, это существенно экономит деньги потребителей, с другой - Мосводоконал недополучает прибыль, что может негативно сказаться на финансовой стабильности компании, в связи с чем необходима поддержка государства, сказал Ливинский на конференции "Москва: проблемы и пути повышения энергоэффективности".
История вопросаЧтобы установить счетчик воды, нужно обратиться в управляющую компанию вашего дома - ТСЖ, УК или ЖСК. Вам выдадут список компаний, у которых есть лицензия на установку счетчиков. Если ваша квартира не приватизирована, счетчик будет установлен бесплатно. Если собственником квартиры являетесь вы сами - за установку счетчика придется заплатить. Самые дешевые работы – на металлопластиковых трубах (2500 – 3000 рублей за два прибора), а самые дорогие – на медных (4500 – 6500 рублей).
Кроме того, нужно будет вызвать специалиста из управляющей компании, который проверит техническое состояние трубопроводов и оценит техническую возможность установки прибора в квартире. Также в управляющей компании понадобится получить схемы отопления холодного и горячего водоснабжения квартиры с указанием места установки прибора учета, а также документы с техническими условиями на установку.
Сам счетчик можно купить в магазине сантехники или заказать в Интернете по цене около 500 рублей. После его установки специалистам нужно вызвать представителя жилищной организации, который составит акт ввода устройства в эксплуатацию. При этом акт должен подписать и представитель установившей счетчик компании.
Следующим шагом станет заключение договора с жилищной организацией на оплату по счетчику с указанием порядка снятия и передачи показаний с установленных приборов. Для этого нужно принести в ЖЭУ следующие документы: договор на установку приборов учета, сертификат соответствия, паспорт счетчика и акт ввода в эксплуатацию квартирных приборов учета.
Теперь остается только ежемесячно записывать показания счетчиков и передавать их в управляющую организацию лично или через интернет, зарегистрировавшись на сайте ГКУ "Центр координации ГУ ИС".