17 октября 2013, 16:35

Экономика

С начала года энергетики установили почти 2 тысячи счетчиков в домах

За первые три квартала 2013 года энергетики установили 1 906 приборов учета на вводах в многоквартирные жилые дома, информирует пресс-служба столичного департамента топливно-энергетического хозяйства.

"В планах компании – значительно расширить программу: на первом этапе будет установлено 18 000 приборов учета на вводах в МКД, впоследствии эта цифра может достичь 100 000 ПУ", - говорится в сообщении.

Реализация программы развития систем учета розничного рынка электроэнергии Москвы выгодна как энергетикам, так и москвичам, ведь достоверная информация об объемах потребленной электроэнергии поможет проконтролировать товарищества собственников жилья, добавили в ведомстве.

