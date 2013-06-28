Сборная России по регби-7 проиграла команде ЮАР

Сборная России по регби-7 в стартовом матче чемпионата мира разгромно уступила команде ЮАР - 31:0. Комфортное преимущество сопернику россиян удалось создать еще в первом тайме.

Первая семиминутка прошла при подавляющем преимуществе сборной ЮАР, которая повела - 19:0. Во втором тайме россиянам, несмотря на многочисленные попытки, так и не удалось размочить счет, сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Итоговый счет матча - 31:0 в пользу команды ЮАР.

"Проиграли сопернику в скорости. Класс ЮАР на сегодняшний день выше. Но у нас остаются шансы - ведь это первая игра на турнире", - сказал капитан сборной России Александр Янюшкин.

Следующую встречу россияне проведут 29 июня в 13.02 с командой Шотландии.