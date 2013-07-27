Форма поиска по сайту

27 июля 2013, 22:51

Сборная России по синхронному плаванию выиграла золото на ЧМ

Российская команда выиграла золото в комбинации в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта в Барселоне, передает ИТАР-ТАСС.

Влада Чигирева, Михаэла Каланча, Дарья Коробова, Александра Пацкевич, Елена Прокофьева, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Анжелика Тиманина, Александра Зуева, Анися Ольхова набрали 97,060 балла.

Второе место заняли испанки, набрав 94,620 балла. На третьей позиции - украинки, у них 93,350 балла.

сборная России золото синхронное плавание ЧМ водные виды спорта

