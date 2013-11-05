Сборная России по теннису уступила в финале Кубка Федерации итальянкам

Женская сборная России по теннису уступила в финальном матче Кубка Федерации команде Италии со счетом 0:4. Матчи противостояния прошли в итальянском городе Кальяри.

В первом поединке Роберта Винчи в трех сетах обыграла Александру Панову - 5:7, 7:5, 8:6. Эта встреча стала самой упорной в битве сборных России и Италии.

Победу итальянкам принесла Сара Эррани, которая в двух сетах разгромила сначала Ирину Хромачеву, затем Алису Клейбанову.

Заключительная парная встреча уже ничего не решала, но и там итальянки переломили неудачно складывавшийся ход игры и победили 4:6, 6:2, (10:4).