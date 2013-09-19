Боевой снаряд, обнаруженный на западе Москвы, отправлен на утилизацию

Боевой снаряд, обнаруженный при проведении строительных работ по адресу: улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 5, изъят саперами военной комендатуры для утилизации, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы обнаружили предмет, похожий на боевой снаряд.

"В 19 часов 40 минут снаряд изъят саперами военной комендатуры для утилизации. На месте обнаружения находились пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

В целях безопасности территория обнаружения была оцеплена сотрудниками полиции.