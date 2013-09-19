Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября 2013, 23:36

Безопасность

Боевой снаряд, обнаруженный на западе Москвы, отправлен на утилизацию

Боевой снаряд, обнаруженный при проведении строительных работ по адресу: улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 5, изъят саперами военной комендатуры для утилизации, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы обнаружили предмет, похожий на боевой снаряд.

"В 19 часов 40 минут снаряд изъят саперами военной комендатуры для утилизации. На месте обнаружения находились пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

В целях безопасности территория обнаружения была оцеплена сотрудниками полиции.

Сайты по теме


саперы снаряды чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика