На западе Москвы обнаружили боевой снаряд

На западе Москвы обнаружили предмет, похожий на боевой снаряд. Место происшествия оцеплено полицейскими.

Снаряд был обнаружен около 15.00 при проведении строительных работ по адресу: улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 5, сообщает пресс-служба главка столичного МЧС.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели, пожарные и сотрудники полиции. Территория оцеплена в целях безопасности.

В настоящий момент информация уточняется.