19 сентября 2013, 17:06

Безопасность

На западе Москвы обнаружили боевой снаряд

На западе Москвы обнаружили предмет, похожий на боевой снаряд. Место происшествия оцеплено полицейскими.

Снаряд был обнаружен около 15.00 при проведении строительных работ по адресу: улица Демьяна Бедного, дом 3, корпус 5, сообщает пресс-служба главка столичного МЧС.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели, пожарные и сотрудники полиции. Территория оцеплена в целях безопасности.

В настоящий момент информация уточняется.

