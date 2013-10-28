Мужчина выпрыгнул из окна 12 этажа в Москве после ссоры с отцом

Столичные следователи начали доследственную проверку после обнаружения тела 34-летнего мужчины, упавшего из окна дома 20 по улице Хачатуряна.

"Мужчина поссорился с отцом после чего выпрыгнул с окна лестничной клетки, расположенного на 12 этаже", - сообщает пресс-служба СКР.

Отметим, что инцидент произошел в воскресенье вечером. Между родственниками произошел конфликт, в результате которого один из мужчин выпал из окна.