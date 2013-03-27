Тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в машине в ЮЗАО

Днем 27 марта в машине возле одного из гаражных боксов по улице Строителей было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

По предварительным данным, 51-летний погибший сам выстрелил себе в височную область из травматического пистолета. На месте происшествия была найдена его предсмертная записка и упаковка от пистолета, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.