23 июня 2013, 10:47

Общество

В Подмосковье застрелился начальник автобазы столичного аэропорта

В Подмосковье застрелился начальник автомобильной базы столичного аэропорта. Проводится доследственная проверка. Об этом M24.ru рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Он отметил, что в ночь на 23 июня в дежурную часть Лобни поступил звонок о том, что начальник автомобильной базы одного из столичных аэропортов, проживающий на улице Юбилейная, 4, выстрелил себе в сердце.

"Оперативно-следственная группа изъяла с места происшествия охотничье ружье, патроны, гильзы. После проведения проверки будет принято процессуальное решение", - отметил собеседник.

Екатерина Карачева

самоубийства чп мо

