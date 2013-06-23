В Подмосковье застрелился начальник автобазы столичного аэропорта

В Подмосковье застрелился начальник автомобильной базы столичного аэропорта. Проводится доследственная проверка. Об этом M24.ru рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Он отметил, что в ночь на 23 июня в дежурную часть Лобни поступил звонок о том, что начальник автомобильной базы одного из столичных аэропортов, проживающий на улице Юбилейная, 4, выстрелил себе в сердце.

"Оперативно-следственная группа изъяла с места происшествия охотничье ружье, патроны, гильзы. После проведения проверки будет принято процессуальное решение", - отметил собеседник.

Екатерина Карачева