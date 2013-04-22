Самолет "Москва-Шанхай" сел в Новосибирске из-за пьяного дебошира

Самолет, летевший из Москвы в Шанхай, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту "Толмачево". Причиной стал пьяный дебош одного из пассажиров.

Из-за неадекватного поведения мужчины командир судна принял решение о посадке самолета. На борт была вызвана следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости. Также сообщается, что дебош в самолете устроил 44-летний московский бизнесмен, летевший в командировку.

Также уточняется, что на борту лайнера Boeing-767 компании "Аэрофлот" находилось более 300 пассажиров. По предварительным данным, никто из них не пострадал.