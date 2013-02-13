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13 февраля 2013, 23:45

ЧП

Четыре человека погибли в аварии самолета Ан-24 под Донецком

Самолет Ан-24 под Донецком совершил аварийную посадку, после чего загорелся. Четыре человека погибли, всего на борту было 45 пассажиров.

"По последним данным, погибли четыре человека, двое пострадавших, судьба двоих человек остается неизвестной", — сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Донецкой области Инна Седова.

Самолет авиакомпании "Южные авиалинии" летел из Одессы в Донецк.

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